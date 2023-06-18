قوات الأمن تطالب أولياء الأمور بالابتعاد عن لجان الثانوية العامة

حاولت قوات الأمن المكلفة بتأمين عملية سير امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الوراق الثانوية للبنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة منع أولياء الأمور من التواجد أمام بوابات المدرسة في انتظار خروج أبنائهم، وذلك لتأمين سير الامتحانات بشكل جيد.

وطالبت قوات الأمن أولياء الأمور بأن يتواجدوا في أماكن أخرى بعيدة عن محيط لجان الثانوية العامة حتى لا يتسببوا في إزعاج الطلاب أو عرقلة حركة الخروج من اللجان، فيما استجاب بعض أولياء الأمور ورفض البعض الآخر وقرر التواجد أمام بوابات المدرسة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية، والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه، ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.