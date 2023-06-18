الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الكنز الملعون.. المتهم بالتنقيب عن الآثار فى مدافن التبين أمام الجنايات

حبس
حبس

قررت النيابة العامة، إحالة المتهم بالتنقيب عن الآثار في مدافن التبين بالقاهرة، بعد انتهاء التحقيقات معه، إلى المحاكمة الجنائية.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التبين، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة القاهرة، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد المدافن بدائرة القسم.

وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة التبين، قيام المذكور بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المدافن بدائرة القسم، وبتقنين الإجراءات جرى القبض عليه أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل المدفن.

وعثرت الأجهزة الأمنية داخل المدفن على حفرة عمقها 2 متر، وضُبط بحوزة المتهم الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بغرض التنقيب عن الآثار والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة لتحقيق حلم الثراء السريع.

جرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

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