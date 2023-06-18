الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 33 مرة خلال يوم

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، على لسان المتحدث دميتري بيسكوف، إن سيادة أوكرانيا مفهوم مجرد للغاية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية


قصفت القوات الأوكرانية، مقاطعة دونيتسك 33 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام  199 ذخيرة مختلفة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.



ميدفيديف يصف الرئيس الأمريكي بالمجنون

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، رئيس الوزراء الأسبق، دميتري ميدفيديف، جو بايدن، بالمجنون، الغارق في الفساد هو وأسرته ويسعى لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، معربا عبر «تليجرام»، عن أسفه لامتلاك الرئيس الأمريكي أسلحة نووية يوزعها في أوروبا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وغيرها



وكان بوتين، أشار في وقت سابق، إلى مناقشة خلال اجتماع مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا جميع الجوانب الرئيسية للمشكلة المتعلقة بحل الأزمة الأوكرانية بالتفصيل، مقدما شكره لنظيره الجنوب أفريقي على المبادرة، ووصفها بالمهمة النبيلة. 



بدوره، أوضح رامافوزا، أن القادة الأفارقة الذين شاركوا في مهمة بعثة السلام بشأن الأزمة الأوكرانية اتفقوا مع بوتين، على مواصلة المناقشات في القمة «الروسية الأفريقية» في يوليو المقبل.

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