الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بولندا تستقبل 31 ألف لاجئ أوكرانى خلال 24 ساعة

لاجئين أوكرانيا
لاجئين أوكرانيا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، السبت، وصول 31 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى نحو 12.72 مليون لاجئ.

وأفادت الوكالة - حسبما نقل راديو "بولندا" في نشرته باللغة الإنجليزية - بأن نحو 25 ألفا و200 أوكراني غادروا بولندا الجمعة؛ عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل إلى 10.88 مليون شخص.

كانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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