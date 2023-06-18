الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فى هجوم شرس.. دب عملاق ينهى حياة أمريكى بطريقة مأساوية

هجوم دب
هجوم دب

تعرض رجل أثناء استمتاعه بتناول القهوة في الهواء الطلق بتوسكان في ولاية أريزونا الأمريكية، لهجوم من دب عملاق، أسفر عن مقتله بطريقة وحشية.

وتفاجأ ستيفن جاكسون، البالغ من العمر 66 عامًا، بهجوم دب أسود ضخم، بينما كان يشرب قهوته الصباحية، ويجره لمسافة بلغت 22 مترًا.

وحاول جيران جاكسون إيقاف الدب عن جره، وذلك بإطلاق أبواق سياراتهم، كما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وبعدما فشلت محاولات الجيران في تشتيت انتباه الدب، قرروا قتله بسلاح ناري.

ووفق تقارير، فإن المنطقة التي قتل فيها جاكسون لم تشهد مثل هذه الهجمات منذ منتصف الثمانينيات.

وأرجعت السلطات سبب هجوم الدب إلى نقص الغذاء في الغابة التي يعيش فيها، الأمر الذي دفعه للبحث عن الطعام في مناطق سكنية.

وحثّت السلطات الأهالي في المنطقة على عدم إطلاق النار على الدببة ما لم يروا تهديدًا وشيكًا تجاههم من جانبها.

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