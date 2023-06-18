الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجدى أحمد على: الإخوان يعتقدون بأنهم يمتلكوا الحقيقة المطلقة

المخرج مجدي أحمد
المخرج مجدي أحمد علي

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن الإخوان يعتقدون بأنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة، في حين أن الحقائق نسبية في العالم كلها، وأنهم إذا سمعوك فإنهم يسمعوك لسبب واحد وهو أنك سوف تقتنع بما يقولونه، لكن إذا لم تقتنع تستتاب وإذا لم تقتنع بعد الاستتابة تقتل، لافتاً إلى أن هذا الترتيب واضح وهم لا ينكرونه. 

وأضاف مجدي أحمد علي، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أن المثقفين من الشعب المصري كانوا يدركون هذا "المايكانيزم"، لكن الكثير من الشعب المصري العادي قد بدؤا يصدقونه، وبالتالي فإن عام حكم الإخوان كان في غاية الأهمية، حيث أدرك الشعب المصري البسيط والعادي بأن كل شعارات الإخوان أوهام، وأنها مجرد "سكة" حتى يتمكنوا وتنتهي البلد.

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