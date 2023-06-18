اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية أدبى 2023 يؤدون امتحان التاريخ

يؤدي طلاب القسم الأدبي، بالشهادة الثانوية الأزهرية، صباح اليوم الأحد، امتحان مادة التاريخ، ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2022-2023.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي بلغ ١٤١٥٠٩ طلاب، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

وواصل أمس طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، في كافة معاهد الجمهورية، حيث أدوا الامتحان في مادة الأحياء، وذلك طبقًا للجدول المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

وبلغ عدد المتقدمين من القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، واختتم طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة التفسير، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة التوحيد، بينما أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي لمعاهد دولة فلسطين الامتحان في مادة التفاضل والتكامل، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.