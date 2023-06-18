المخرج مجدى أحمد على لـ "الشاهد": الإخوان كانوا ضد الفن كله

قال المخرج مجدي أحمد إنه كان مرعوبًا جدًا أن يكون الإخوان أذكياء، وكان دائمًا يدعو الله بأن يكمل علينا غباءهم ويكمل علينا عماهم الإنكاري، بأنهم لا يرون أن الشعب المصري ضدهم، حيث يُهيأ إليهم بأنهم لديهم شعبية هائلة وبأنهم مستمرون.

وأضاف مجدي أحمد علي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أن رفضهم لفكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة، كنت أقول حيالها "يارب يرفضوا لأنه لم نكن نعلم ما ذا سيحدث لو أنهم قبلوا الانتخابات الرئاسية المبكرة".

وأشار المخرج محمدي أحمد علي، إلى أن الإخوان كانوا ضد الفن كله، في البداية يقولون بأنهم ضد الفن السيئ، المليء بالستات، أمتلك الكثير من الحكايات عنهم، بمعنى أنهم في البداية كانوا يقولون أنا ضد الفن السيئ، وكانت توجد جلسة مع مشايخ كان من بينهم مشايخ في مؤسسات دينية بشأن موضوع تجسيد الأنبياء، وأتذكر وقتها أنني تساءلت هل يوجد في القرآن والسنة ما يمنع من تجسيد الأنبياء؟ فرد عليا أحدهم وقال لي لنفترض أن ممثل ما جسد شخصية من شخصيات الأنبياء ثم بعد ذلك جسد دور لشخصية سيئة، فقلت له الفنان محمود المليجي مثل الطيب والشرير والناس صدقته، فهذا تمثيل وليس الحقيقة.