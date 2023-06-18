الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بلجيكا تتعادل مع النمسا فى التصفيات المؤهلة ليورو 2024

بلجيكا والنمسا
بلجيكا والنمسا

تعادل منتخب بلجيكا مع ضيفه النمسا 1/1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة في تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها صيف العام المقبل في ألمانيا.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل منتخب أذربيجان مع منتخب أستونيا 1/1.

وتقدم منتخب النمسا بهدف سجله أوريل مانجالا، لاعب المنتخب البلجيكي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22 وتعادل منتخب بلجيكا عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 60.

ورفع منتخب النمسا رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، كما رفع منتخب بلجيكا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، تعادل منتخب أذربيجان مع ضيفه منتخب أستونيا 1 /1.

وتقدم منتخب استونيا عن طريق راونو سابينين في الدقيقة 27، قبل أن يدرك أنتون كريفوتشوك التعادل لأذربيجان في الدقيقة 62.

وحصد منتخب أذربيجان أول نقطة له في التصفيات، ليحتل المركز الخامس والأخير برصيد نقطة، بفارق الأهداف خلف استونيا في المركز الرابع.

منتخب بلجيكا منتخب النمسا تصفيات امم اوروبا 2024 بلجيكا تتعادل مع النمسا

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