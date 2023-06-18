السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: لا توجد فرصة لتمديد اتفاق الحبوب

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، السبت، إنه لا توجد فرصة على ما يبدو لتمديد الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان عبر البحر الأسود في مياه تسيطر عليها روسيا.

وأضاف بيسكوف في مقطع نُشر على قناة صحيفة "إزفيستيا على تيليغرام"، إنه يكاد يكون "مستحيلا" التكهن بأي قرار نهائي في هذا الصدد، "لكن يمكنني القول إنه بالحكم واقعيا من خلال الوضع الراهن، فإن هذا الاتفاق ليست لديه أي فرصة للتمديد".

وفي مارس الماضي، أعلنت موسكو أن روسيا أخطرت جميع أطراف اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود بتمديد الاتفاق 60 يوما، وأكدت أنها لن تنظر في تمديد آخر إلا بشروط.

وتأتي تصريحات بيسكوف بعد كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجموعة من الزعماء الأفارقة، السبت، أكد فيها أن صادرات أوكرانيا من الحبوب التي تتم بموجب اتفاق يضمن مرورها الآمن عبر البحر الأسود لا تساعد في حل مشكلات إفريقيا المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، مضيفا أن ثلاثة بالمئة فقط من هذه الصادرات تذهب لأكثر البلدان فقرا.

وقال بوتين إن أزمة الغذاء نجمت عن تصرفات الدول الغربية وليس بسبب الصراع في أوكرانيا.

والتقى زعماء من جنوب إفريقيا والسنغال ومصر وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونجو وجزر القمر ببوتين في قصر قسطنطين الحكومي على أمل التوسط في الصراع الروسي الأوكراني، بعد زيارة لهم إلى كييف أمس الجمعة.

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