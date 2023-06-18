الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مجدي أحمد علي لـ"الشاهد": الإعلان الدستوري كان بداية نهاية مرسي

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ومجدي علي

قال المخرج الكبير مجدي أحمد علي، إن أنصار الإخوان كانوا سيحرقون الدولة في حالة عدم فوز مرسي بالرئاسة.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن الإعلان الدستوري كان بداية نهاية مرسي.

وأشار إلى أنه كان يري أنه من المستحيل في دولة مثل مصر أن ينهزم فيها قوتين رئيسيتين غير الشعب، وهما الجيش والشرطة" مش ممكن تبقي ضد الجيش والشرطة وتنجح"، فكان لدي إطمئنان أن الإخوان لن يستمروا ولكن لم أتخيل أن يكون خلال سنة.

وتابع: "هتفت "يسقط حكم المرشد" على مسرح مهرجان الإسماعيلية.

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