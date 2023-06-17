مجدى أحمد على لـ"الشاهد": ثورة الشعب ضد الإخوان فى 30 يونيو معجزة

قال المخرج الكبير مجدي أحمد علي، إن الإخوان لم يؤمنوا بفكرة الديمقراطية والفوز والخسارة.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "شاهدنا تصريحات غير مسبوقة من أنصار الجماعة عن الفن والتاريخ والتراث".

وأشار إلى أن ثورة الشعب ضد الإخوان في 30 يونيو معجزة، متابعًا: "كانت هناك حالة من التربص من أنصار الجماعة قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة".

وأكمل: "في لحظة شعرت ببعض الارتياح لنجاح مرسي خوفًا على الوطن من الفوضى، لكن الإخوان ليس لديهم تصور للديمقراطية".