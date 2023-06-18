الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجدي أحمد علي لـ"الشاهد": الشعب المصري كان يري في حكم الإخوان جحيماً

المخرج مجدي أحمد
المخرج مجدي أحمد علي

قال المخرج الكبير مجدي أحمد علي، إن الشعب المصري كان يري في حكم الإخوان جحيماً.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الصورة التي تكونت في ذهنه في لحظة وصول الإخوان للحكم، كانت في جمعة قندهار، وشعرت بفجيعة، وشعرت أن المصريين يدخلون على أيام مظلمة.

وتابع: "هي الجمعة التي نزل فيها كل التيارات إلى الشارع، وكان هذه التيارات أشفق عليهم لأنهم لا يعلمون ما ينتظر هذا الشعب، وكنت من المتشائمين عندما قالوا أن الإخوان سيحكمون 500 سنة، وكانوا اخترقوا مؤسسات تنفيذية وقضائية وشبابية في وقت قصير".

وأكمل: "شعرت بفاجعة في جمعة قندهار بميدان التحرير".

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