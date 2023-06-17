مجدى أحمد على لـ"الشاهد": 30 يونيو قامت ضد تغيير نمط حياة المصريين

كشف المخرج الكبير مجدي أحمد علي، عن شهادته بشأن ثورة 30 يونيو.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن ثورة 30 يونيو قامت ضد تغيير نمط حياة المصريين.

وأضاف: "الشعب المصري خلال سنة واحدة من حكم الإخوان وجد جحيمًا من سواد الأفكار وظلامية الحياة، فقرر أن ينتفض لنمط الحياة، فلم تكن هناك ثورة على مدار التاريخ اعتراضًا على فكرة، فالشعب المصري له هويته شكلها عبر طبقات التاريخ المختلفة".

وتابع: "كانت لديّ شكوك أنه في حاله نجاح ثورة 30 يونيو ستكون غير مسبوقة في التاريخ، ونهائية للقضاء على التنظيمات الظلامية التي تعيد التاريخ لقمع الأفكار ونمط الحياة".