السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني يوضح لـ"القاهرة الإخبارية" المطالب الأساسية الأوكرانية لوقف الحرب

الحرب
الحرب

كشف الدكتور إيفان أوس، مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، تفاصيل المطالب الأساسية الأوكرانية لوقف الحرب، قائلاً: "إن المشكلة الأساسية للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا هو أن المجتمع الأوكراني لابد أن يدعم هذه المبادرة، وهذا هو الموقف الذي تلقته أوكرانيا من خلال المفاوضات".

وأضاف إيفان أوس خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه لا يوجد في المفاوضات أي نقاط صريحة بشأن استجابة روسيا لوقف هذه العمليات الإجرامية، لافتا إلى أنه لابد من وجود رد فعل من جانب روسيا، كما لابد أن يكون هناك رد فعل من المجتمع الدولي ضد الجرائم الروسية، التي انتهكتها منذ فبراير من العام الماضي.

وشدد على ضرورة بناء الحوار مع روسيا على هذا المبدأ، وبالتالي لابد من تحقيق العدالة للأوكران، وإذا لم نشعر أن المفاوضات يمكن أن تجلب لنا العدالة، فلا يمكن الاستمرار في هذه المفاوضات، وهذه هي المشكلة الأساسية بشأن المحادثات المستقبلية من أجل إرساء السلام، ولهذا فإن مسألة العدالة هي قلب الحل السلمي وهو السبب الرئيسي لموقفنا في أوكرانيا.

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