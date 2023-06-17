السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب عربى يشيد بالحوار الوطنى ويفند كيف استطاعت مصر إعادة الاستقرار؟

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أشاد الدكتور رضوان السيد، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بالحوار الوطني وجلساته النقاشية، وفند كيف استطاعت إعادة الاستقرار.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن الحوار الوطني في هذا التوقيت هام ويدل على بصيرة الدولة المصرية.

وأضاف أنه بعد هذا العقد وكل ما أنجز خلاله من زيادة الموارد والتنمية والاستثمار في الدولة، وبالنظر في محيط مصر الاستراتيجي والإجراءات المتخذة في المحيط الشرق أوسطي، كل هذا يتطلب مراجعة، خاصة مع ظهور بوادر أزمة اقتصادية.

وأشار إلى أن كل ما مرت به مصر خلال الفترات السابقة من صراعات، والخروج من الاضطرابات، ثم الخروج بتنمية شاملة لموارد البلاد وبنيتها التحتية المتهافتة، ثم من بعده جلسات الحوار الوطني.

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