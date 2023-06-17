السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المصرى يُجرى مفاوضاته مع شركة ملابس جديدة

تيشيرت المصري البورسعيدي
تيشيرت المصري البورسعيدي

يجري النادي المصري، برئاسة كامل أبوعلي، مفاوضاته حاليًا مع إحدى شركات الملابس لرعاية وتنفيذ ملابس الفريق الأول ومتجر الجماهير في الموسم الجديد 2023/ 2024.

وقدمت الشركة عرضًا لإدارة النادي المصري لرعاية ملابس الفريق وتجري إدارة القلعة الخضراء دراسة تفاصيل العرض بما فيه البنود المتعلقة بملابس الفريق ومتجر الجماهير، حيث يسعى المصري للظهور بشكل يتناسب مع وضعه الجماهيرى لتوفير المنتجات التي تحمل شعار الفريق للجماهير.

يذكر أن فريق المصري يواصل استعداداته للقاء فيوتشر بالدور قبل النهائي لكأس رابطة الاندية المصري وهو اللقاء الذي سيقام يوم السبت القادم باستاد الجيش ببرج العرب.

ويحتل المصري المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة.

المصرى البورسعيدى شركة ملابس موسم 2024 الدورى المصرى

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