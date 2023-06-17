السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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10 بنود رئيسية لخطة السلام الإفريقية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية
الأزمة الروسية الأوكرانية

قالت الإعلامية داليا أبوعميرة، إن خطة السلام الإفريقية تشمل 10 بنود رئيسية.

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن خطة السلام الإفريقية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية. 

  • تحقيق السلام عبر المفاوضات.
  • بدء المفاوضات في أسرع وقت ممكن.
  • وقف التصعيد من الجانبين
  • ضمان سيادة الدول والشعوب
  • توفير ضمانات أمنية
  • ضمان تصدير الحبوب والأسمدة من البلدين
  • توفير الدعم الإنساني للمصابين
  • تبادل أسرى الحرب وعودة الأطفال.
  • إعادة الإعمار بعد الحرب.
  • مساعدة أسر ضحايا العمليات العسكرية.

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