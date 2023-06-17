بعد تدخله.. الفريق كامل الوزير يكشف أسرار أزمة نقابة المهندسين

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن كواليس أزمة نقابة المهندسين، قائلًا: "إن هناك أحد المدعين بأنهم إعلاميون بارزون وقاعدين في تركيا ينظّرون، ويقول عني، هو ضده خريج الكلية الحربية ماله ومال نقابة المهندسين، ميعرفش أنه شرف وفخر لي أن أكون خريج الكلية الحربية، بس أنا خريج الكلية الفنية العسكرية وكنت مديرًا لسلاح المهندسين، ورئيسًا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنا ابني خريج الكلية الحربية، وأخويا خريج الكلية الحربية، وعظام مصر وقادتها خريجو الكلية الحربية، أنا مهندس زي كل مهندسي مصر من أوائل دفعتي بالكلية الفنية العسكرية".

وأضاف الفريق كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: "عندي 65 عامًا ومن كبار المهندسين عمرًا، وفي 2014 انتخبت المهندس طارق النبراوي ضد الإخوان المسلمين، وفي 2018 انتخبت المهندس هاني ضاحي، وفي 2022 انتخبت المهندس هاني ضاحي، والمهندس طارق النبراوي بقى نقيب للمهندسين وهنأته، واستقبلته في مكتبي مرتين وقلت له الأهم مصلحة النقابة".

وتابع: "عندما وجدت حدوث هرج ومرج وبلطجة خلال الانتخابات الأخيرة لنقابة المهندسين أيًا كان من السبب فيها لأن الأمر قيد التحقيقات، كان لزامًا عليّ التدخل عندما اهتزت صورة المهندسين وأصبحت وسيرتهم على كل لسان، لأنني مهندس منهم، وقعدت مع المجموعة كلها".

وأردف: "هناك من اتهمني بأني لست محايدًا، وسوف أجبر طارق النبراوي على الصلح، مين قال لكم كده، لا أحد يعلم ما يدور فلا يجب أن يتكلم أحد، المهندس كامل الوزير كان زمان مهندسًا في سلاح المهندسين، والآن مهندس في وزارة النقل، حتى لا يقول أحد أصل دول عصبة، أو شلة الجيش، مفيش كده، محدش يقول لا دول بتوع الحكومة أو بتوع الحزب الفلاني، كلنا مهندسين، المهندس طارق النبراوي مهندس وطني مصري صميم يحب وطنه وأول لما طلبته في التليفون جالي وقعدنا وحلينا واتفقنا والطرف الآخر أول لما كلمتهم قالوا يا فندم استقالتنا قدامك أهو لو أنت شايف أننا غلطانين فقلت لهم إنتوا فعلًا غلطانين إنتوا أكبر من التصويت على سحب الثقة إنتوا رياحين تخدموا زمايلكم مش رياحين تقبضوا مرتب ولا تاخدوا مكافأة، أنتم متربيين في مؤسسة محترمة سواء من كانوا في الجيش أو الشرطة، هما مجموعة تآلفوا وبقوا مع بعض، وأول لما قلت لهم إن الناس كلها حاسة أنكم ضد المهندس طارق النبراوي وشايفين أنكم سبب المشاكل في النقابة قدموا استقالتهم كلهم".

وأشار إلى أن المجموعة المعارضة لطارق النبراوي كلهم متربيين محترمين، منهم اللواء الدكتور حسام رزق، واللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية للشرب والصرف الصحي، وهم كلهم قامات تنفيذية بتحب بلدها، أيضًا المهندس طارق النبراوي قامة هندسية محترمة.

وأردف: "استمرت 5 أيام حتى الساعة 2 ليلًا، وكان هناك توجيه بأن أزمة نقابة المهندسين لا بد أن يتم حلها، وتدخلت لأنهم زملائي، وبذلت مجهودًا كبيرًا لأن النقابة مقدرة وكبيرة وهي اللي بتبني المشروعات القومية ومصر الجديدة، وكلهم اتفقوا وبعد استقالة 6 من هيئة المكتب واليوم الساعة 4 في عرس ديمقراطي تم اختيار 6 مهندسين جدد ضمن هيئة المكتب"، معلنًا بذلك عن انتهاء أزمة نقابة المهندسين.