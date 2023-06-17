السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لمناقشة مسابقات كرة اليد في بورسعيد

المؤتمر السنوي لمناقشة
المؤتمر السنوي لمناقشة مسابقات كرة اليد في بورسعيد

انطلقت مساء اليوم السبت، فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد المصري لكرة اليد بمدينة بورسعيد، بحضور الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب العزب المدير التنفيذي، وأعضاء لجنة المسابقات برئاسة سعيد عبدالمنعم، وعدد من رؤساء اللجان.

وحضر افتتاح المؤتمر أيضا مجلس إدارة منطقة بورسعيد لكرة اليد برئاسه محمد أبو رفاعي، وعبده عبد الوهاب المشرف على منتخبات كرة اليد النسائية.

افتُتح المؤتمر بكلمة الدكتور محمد الأمين ثم كلمة ترحيب من رئيس منطقة بورسعيد، أعقبها انطلاق فعاليات المؤتمر بشرح مبسط من المحاضر الدولي عفت رشاد مقرر اللجنة الفنية ومدير المؤتمر، فيما يخص نظام المسابقات ومواعيد انطلاقها لجميع المراحل، وشرح نظام ومواعيد التسجيل في المسابقات المختلفة، وشرح نظام الصعود والهبوط، وكذلك نظام التصعيد ومقاسات الكرة المستخدمة في كل مسابقة، وشرح نظام دوري الدرجة الأولى ودوري عمومي السيدات، والاستماع إلى ممثلي الأندية، وكتابة التوصيات للعرض علي مجلس إدارة الاتحاد واللجنة الفنية.

ومن المقرر أن يستكمل المؤتمر غدا الأحد، لعرض جدول دوري عمومي السيدات والدرجة الأولى، ومناقشه المقترحات التي تم تسجيلها اليوم.

الدكتور محمد الأمين قة بورسعيد لكرة اليد برئاسه محمد أبو رفاعي المؤتمر السنوي لمناقشة مسابقات كرة اليد في بورسعيد السنوي للاتحاد المصري لكرة اليد السنوي للاتحاد المصري لكرة اليد بمدينة بورسعيد

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