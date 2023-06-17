السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفريق كامل الوزير: هناك شركات عالمية على وشك الاستثمار والعمل بمصر

كامل الوزير
كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه لا يوجد استثمار في العالم  يحقق الثمن الأصلي في خمس سنوات، لافتًا إلى أنه عندما نأتي بمُشغل عالمي للعمل معنا في محطة، نأخذ هذا العائد لعمل محطة أخرى. 

وأضاف الفريق كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه لن نبقى طيلة العمر نعتمد على المشغلين العالميين، لكننا كدولة لدينا تخطيط، لافتًا إلى أن الشركة التي تمتلك حق الامتياز من ميناء الإسكندرية هي شركة مصرية مملوكة لوزارة النقل وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البري والبحري التابعة لوزارة النقل، وبالتالي عندما يتم عمل المحطة وتأجيرها لمشغل عالمي لمدة 15 سنة، ويتم أخذ الإيراد في خمس سنوات لعمل محطة ثانية وثالثة، بالإضافة إلى تعليم  ناس لدينا وتعيينهم، فضلًا عن تشكيل شركات.

وأوضح أن العائد الأكبر يتمثل في مصانع السفن ومصانع السكك الحديدية، لافتًا إلى أنه في القريب سيتم عمل زيارة ميدانية لمصانع سكك حديدية موجودة سواء في شرق بورسعيد أو في برج العرب، حيث إن هناك شركات عالمية على وشك الاستثمار والعمل بمصر.

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