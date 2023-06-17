"التوتر بيضيع نص الدرجات".. كبير معلمى اللغة العربية يقدم روشتة لطلاب الثانوية العامة

كشف مهتدي سلطان، كبير معلمي اللغة العربية، عن روشتة لطلاب الثانوية العامة للتعامل، مع ليلة الإمتحان، ومع بداية امتحان اللغة العربية غدًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إنه لابد من إبعاد التوتر والقلق عن الطالب ليلة الامتحان، لأن التوتر من الممكن أن يضيع نصف الدرجات.

وأضاف أن الهدوء النفسي يساعد الطلاب للحصول على درجات عليا، موضحًا أن النصوص المتحررة لابد للطالب أن يبحث عن الكلمة من خلال سياق النص أو الدرس المطروح.

وطالب الطلاب بعدم التسرع في الإجابة، ولابد من التأكد من الإجابة قبل الكتابة في النهاية في كراسة الإجابة، موضحًا أن النحو يحتاج إلى التركيز بقدر كبير جدًا للخروج بالدرجات العليا.