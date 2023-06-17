الباز: 30 يونيو أنقذت مصر والدول العربية من المخطط الإخوانى

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عدد مجلة الأهرام العربي بعنوان "30 يونيو عنوان الشخصية المصرية".

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إنه لولا 30 يونيو لتحولت مصر إلى مستنقع إخوان، وتحولت مصر من دولة إلى "خرابة"، والأمر لم يكن يتوقف عند مصر فقط، ولكن الدول العربية بالكامل، ودول الخليج العربي.

ولفت إلى أن مشروع الإخوان كان على خطوتين، الأولى هي السيطرة على دول تمتلك جيوشًا قوية في المنطقة، مثل مصر وليبيا وتونس وسوريا، والخطوة الثانية السيطرة على دول الخليج لما تمتلكه من أموال.

وأكد أن مخطط الاستيلاء على دول الخليج كان يبدأ بتحويل نظام الحكم فيها، فتصبح الأسر الحالية تملك ولا تحكم، ويدير أمور البلاد رئيس وزراء إخواني، منوهًا أن 30 يونيو أنقذت مصر والدول العربية من سيناريو صعب ومدمر.