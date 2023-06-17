الفريق كامل الوزير: مصر ستصبح مركزًا للتجارة العالمية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لنا، لافتًا إلى أن كل الموضوعات الخاصة بالنقل مخططة جيدًا، نعرف ما سنفعله، ونعرف من أين سنأتي باعتماداتنا المالية، كما أن هناك توجيهات واضحة وصريحة يتم تطبيقها كلها لصالح المواطن المصري بالأساس.

وأضاف الفريق كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن مصر حباها الله بمميزات وطبيعة جغرافية وموقع جغرافي لم يتوفر للكثير من الدول، لافتًا إلى أن مصر تقع في الشمال الشرقي لقارة إفريقيا، تطل على البحر المتوسط بسواحل تبلغ ألف كيلو، وتطل على البحر الأحمر بسواحل بطول ألف كيلو، كما تمتلك أهم ممر مائي في العالم كله وهو قناة السويس، كما أنها تمتلك خليج العقبة وهو ممر مائي في غاية الأهمية حيث يعتبر نافذة للأردن الشقيق، ومن خلفها العراق وسوريا وبلاد الشام والدول العربية.

وأوضح الفريق كامل الوزير، أن هناك شركات عالمية على وشك الاستثمار والعمل بمصر، لافتًا إلى أنه تتم الاستعانة بالشركات المصرية وعائد المشروعات يكون بالدولار.

وأكد الفريق كامل الوزير، أن مصر ستصبح مركزًا للتجارة العالمية.