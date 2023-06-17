إلياس الجلاصى يعتذر لجماهير المصرى بعد تصريحاته المثيرة للجدل

بعث التونسي إلياس الجلاصي، صانع ألعاب فريق المصري البورسعيدي، برسالة اعتذار لجماهير فريقه على خلفية تصريحاته أمس.

وأدلى اللاعب التونسي بتصريحات تليفزيونية مثيرة للجدل، بعدما كشف عن مفاوضات مسئولي الزمالك معه لضمه.

ونشر الجلاصي عبر حسابه على إنستجرام: "أنا متأسف جدًا على اللي حصل ومتأسف جدًا للجمهور وأنا على ذمة النادي في أي حاجة".

وأوضح الجلاصي أن معد البرنامج تحدث معي وقال لي إن رضا عبدالعال يريد التحدث معك والسلام عليك وأكد لي أن المحادثة ودية ليس على الأكثر ولكن عندما تحدثت لاحظت أن مقدم البرنامج خدعني هو وضيوفه.

وتابع أنه يقدم اعتذاره إلى جماهير ومجلس إدارة والجهاز الفني للنادي المصري والذي أفتخر بانتمائي له واللعب داخل صفوفه.

وأشار إلى أنه لم يقصد كل ما قيل والموضوع كان على سبيل المزاح فقط، لأني لاعب بالفريق وطوال الفترات السابقة لم يحدث مني أي مشكلة داخل الفريق، وحتى لم أتحدث على زيادة عقدي، لأني أحترم جدًا قيمة النادي المصري الكبيرة وسعيد بالتواجد معه.

واختتم أنه مرتبط بعقد مع النادي المصري ويتبقى موسمان بعقده وأحترم ذلك لحبي لجماهيره الوفية التي تساند الفريق في كل مباراة.

وكان النادي المصري البورسعيدي، قد أغلق باب رحيل اللاعب التونسي خاصةً في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة ميمي عبدالرازق في بقاء اللاعب باعتباره أحد العناصر الأساسية.

وأبدى الجلاصي رغبة كبيرة في اللعب لنادي الزمالك أكثر من الأهلي خلال الفترة المقبلة.