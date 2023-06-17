السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إلياس الجلاصى يعتذر لجماهير المصرى بعد تصريحاته المثيرة للجدل

إلياس الجلاصي
إلياس الجلاصي

بعث التونسي إلياس الجلاصي، صانع ألعاب فريق المصري البورسعيدي، برسالة اعتذار لجماهير فريقه على خلفية تصريحاته أمس.

وأدلى اللاعب التونسي بتصريحات تليفزيونية مثيرة للجدل، بعدما كشف عن مفاوضات مسئولي الزمالك معه لضمه.

ونشر الجلاصي عبر حسابه على إنستجرام: "أنا متأسف جدًا على اللي حصل ومتأسف جدًا للجمهور وأنا على ذمة النادي في أي حاجة".

وأوضح الجلاصي أن معد البرنامج تحدث معي وقال لي إن رضا عبدالعال يريد التحدث معك والسلام عليك وأكد لي أن المحادثة ودية ليس على الأكثر ولكن عندما تحدثت لاحظت أن مقدم البرنامج خدعني هو وضيوفه.

وتابع أنه يقدم اعتذاره إلى جماهير ومجلس إدارة والجهاز الفني للنادي المصري والذي أفتخر بانتمائي له واللعب داخل صفوفه.

وأشار إلى أنه لم يقصد كل ما قيل والموضوع كان على سبيل المزاح فقط، لأني لاعب بالفريق وطوال الفترات السابقة لم يحدث مني أي مشكلة داخل الفريق، وحتى لم أتحدث على زيادة عقدي، لأني أحترم جدًا قيمة النادي المصري الكبيرة وسعيد بالتواجد معه.

واختتم أنه مرتبط بعقد مع النادي المصري ويتبقى موسمان بعقده وأحترم ذلك لحبي لجماهيره الوفية التي تساند الفريق في كل مباراة.

وكان النادي المصري البورسعيدي، قد أغلق باب رحيل اللاعب التونسي خاصةً في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة ميمي عبدالرازق في بقاء اللاعب باعتباره أحد العناصر الأساسية.

وأبدى الجلاصي رغبة كبيرة في اللعب لنادي الزمالك أكثر من الأهلي خلال الفترة المقبلة.

التونسي إلياس الجلاصي المصرى البورسعيدى الدورى المصرى إلياس الجلاصي يعتذر لجماهير المصري

الأكثر قراءة

بعد زيارة المشاهير| "سياحة الطعام".. كيف يمكن الاستفادة منها في مصر؟

"حشيش دليفرى".. 4 أيام حبس لمتهم روج للمخدرات عبر "فيسبوك"

فى التعاملات المسائية... انخفاض فى أسعار الذهب اليوم للمرة الثانية على التوالى

منتجو الدواجن: لدينا اكتفاء ذاتى والأسعار هتنزل بعد العيد

السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية فى المنيا

وزارة الزراعة: اللحمة البلدى بـ225 فى منافذنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس