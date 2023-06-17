مقرر بالحوار الوطنى: نهدف الوصول لقانون محليات قابل للتنفيذ

كشف النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، عن أبرز البنود قبل مناقشة قانون الإدارة المحلية وقانون المجالس الشعبية المحلية غدًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "نهدف الوصول لقانون محليات قابل للتنفيذ، من خلال خبراء دستوريين والخبراء القانونيين هيصيغوا طرح أو اثنين يكونوا مناسبين للتنفيذ ومهمتنا نصيغ رؤية، وإحنا من أول يوم اتفقنا أن تكون المقترحات عملية قابلة للتنفيذ".

وأضاف مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن الجلسة الماضية من الحوار الوطني شهدت الحديث عن النظام الانتخابي والأفضلية بين القائمة والفردي، مشيرًا إلى أن قانون المحليات هو الوحيد الذي سيُناقش في جلسة ثانية.