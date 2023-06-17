سكرتير عام الفيوم ورئيس المركز يعقدان لقاء لخدمة المواطنين بإطسا

عقد اللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بمحافظة الفيوم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، اليوم السبت، لقاء "خدمة المواطنين"، للاستماع إلى شكواهم والاستجابة السريعة لمطالبهم.



جاء ذلك بحضور محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز، ومديري الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز إطسا، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وعدد من أهالي المركز أصحاب المقترحات والشكاوى.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة استقبال المواطنين وحل مشاكلهم تنفيذا لاتجاهات الدولة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها والعمل على حلها بالأطر القانونية بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

خلال اللقاء، استمع السكرتير العام لعدد من المواطنين من مختلف قرى مركز ومدينة إطسا، فاستمع لبعض أهالي قرية معصرة عرفة التابعة للوحدة المحلية بابوصير والذين يعانون من عدم توصيل الصرف الصحي لبعض المناطق، والتي أوضح مسئول الصرف الصحي، أن المخطط التنظيمى يستهدف جميع المناطق والقرى الأم كمرحلة أولى والتوابع مرحلة ثانية بعد الانتهاء من توصيلات خطوط القرى الأم.

واستمع أيضا لشكوى بعض المواطنين الذين يرغبون في نقل أماكن عملهم إلى مدينة الفيوم حيث أماكن إقامتهم وأيضا بعض الطلبات من مواطنين يرغبون في تكافل وكرامة وطلبات لبعض المواطنين لتراخيص أكشاك تعينهم على أعباء الحياة، والتي وجه بتذليل جميع العقبات وتيسير الإجراءات القانونية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.



وحث اللواء السكرتير العام لمحافظة الفيوم، رؤساء الوحدات المحلية على وضع خدمة المواطنين ضمن أولويات كل وحدة محلية والعمل دائما على تلبية طلباتهم وحل مشكلاتهم ولكن في الأطر القانونية المنظمة لكل مطلب.

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