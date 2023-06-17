السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

#أبويا ــ كانت ــ ضحكته ــ ضحكة ــ نبى

عماد سالم
عماد سالم

 

أبويا كانت ضحكته 

ضحكة نبى

وكلمته كانت إمام 

الحلم كان يستأذنه

علشان يزوره ف المنام

والدنيا قدام نظرته

تبقى سعيدة بضحكته

الدنيا لو يوم عكسته 

بيلقى ف إديه اللجام

ولولاش حرام؟!

كانت قلوبنا تعبده

أنبل نبى

راكب سفينة رحمة 

بتشق الزحام

ولولاش حرام؟ 

كانت عيون الخلق تدعيله

فى كل أوقات الصلاة

أبويا كان هو النسيم الحلو 

لما يبتسم هو الحياة

الحزن لو قرب بيبعدنا قوى

ولما يبنى لنا قصور الفرح

ياخدنا معاه 

وآهين وآه

كان التواضع سنته 

كان محترم

أصغر صغير ف البلد 

مع إنه أكبر م الهرم

وجبينه يشبه للقمر

وقت التمام ولولاش حرام؟!

الدمع نازل من عنينا

كأنه دم

مش أب بس

كان خال وعم

وإيدين تطبطب ع الجميع

زى الربيع

كان حلم عايش وسطنا 

فاتنا ورحل

النسمة زهقت مننا 

والحر حل

مالقتش حل يريحك غير الرحيل؟!!

يا طيف جميل

يا ألف نيل متفرعين

جوه الحوارى والبيوت

إزاى تفوت القلب يصرخ م العطش 

والعين تتوه؟

وإنت الكبير 

مش كنت تفضل وسطنا

لاجل الأرامل

واليتامى المحرومين

لاجل الغيطان

تخضر تانى والشجر

يحفظ أغانى الفلاحين 

ويطمنك على كل واحد مننا

لسه العيال فى المدرسة ومروحين

بس الطريق 

رافض يوصل ع البيوت

والناس بتصرخ م الألم مستغربين

من غير ما تستأذن وتاخد رأينا

إزاى تموت؟!!

إزاى تموت 

من غير ما تستأذن وتاخد رأينا؟!!

من إمتى كنا ف السفر 

نقدر نفارق بعضنا؟!

إزاى نعيط ف الفراق؟!

دا مافيش دموع من غير عيون.

وانت عيونا كلنا.

من المجموعة الشعرية.. 

#أمى_راحت_للملايكة

 

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