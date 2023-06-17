السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قهوتى تفور بينما «جوجان» يُراقِبُ

جريدة الدستور

 

 

نُسافِرُ،

حامِلين أسماكًا بائِدَةً،

لأنَّ الخطيئَةَ تسرى فى دَمِنا،

لأنَّه لا شأنَ لى بأنْ تترُكى المَوقِدَ

مُشتَعِلًا

أو أن تُطفِئيه

وتَنامى إلى جوارى مفتوحةَ العَينَيْن،

مُحمِلقَة فى سقف الحُجرَة

مُتخلّية عن مشاعر البُغضِ العَميق،

أو مُختَنِقَةً ببقايا شجارٍ قديم.

 

لأنه لا شىء يبقى صالحًا للاجترار بيننا،

سوى إغفاءتك المعتادة،

حتى تفور قهوتى كل صباح.

لأن المشهد عبثىٌ بامتياز:

الحائط يَحمْل مُستنسخات باليةٍ لجوجان

وحقيبة السفر تَقَبَعُ أسفلَ سَريرنا مُباشَرَةً

بابُ الغُرفة أيضًا مُتهالِكٌ.

يسمح بِلَقطَةٍ صافيةٍ لِفراغِ المنزِلِ

الكئيب..

 

ليس للنَّهار رائِحةٌ،

كما للّيل

ليست الأَسئِلَةُ مُلغَّمَةً،

كما الإجابات

ليس للعَرَق غَزارَةُ الدُّموع.

لستُ هنا بالضبَّط.

أنا على سطح مَركَبٍ تبُحِر جنوبًا،

اصطاد أسماكًا ضئيلة الحجم،

أصدقائى هُناك يَتغامَزون على صيدِى،

يمسحون شوارِبَهم،

بمرحٍ،

ويلعنون الصباح

الَّذى أوقَعَهُم فى طريقى.

الباب ما زال مَفتوحًا

لمزيدٍ من التَّلصُّص،

وأنا

«لا شأنَ لى بهذا كُلِّه»!

الأكثر قراءة

أسماء المصريين الناجيين في حادث غرق "مركب اليونان" (صور)

"النقد الدولى" و"الإفريقى للتنمية" يشاركان فى قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد

غدا.. صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بقطاع البترول

“مصايف الإسكندرية” عن ظهور القرش فى "المكس": موسم تزاوج وغير مؤذية

بوتين للزعماء الأفارقة: نقدر موقفكم من الصراع فى أوكرانيا ومنفتحون على الحوار

فوائد القهوة بالليمون| مشروب سحرى أم خرافة؟.. تساعدك على حرق الدهون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس