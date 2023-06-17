قهوتى تفور بينما «جوجان» يُراقِبُ

نُسافِرُ،

حامِلين أسماكًا بائِدَةً،

لأنَّ الخطيئَةَ تسرى فى دَمِنا،

لأنَّه لا شأنَ لى بأنْ تترُكى المَوقِدَ

مُشتَعِلًا

أو أن تُطفِئيه

وتَنامى إلى جوارى مفتوحةَ العَينَيْن،

مُحمِلقَة فى سقف الحُجرَة

مُتخلّية عن مشاعر البُغضِ العَميق،

أو مُختَنِقَةً ببقايا شجارٍ قديم.

لأنه لا شىء يبقى صالحًا للاجترار بيننا،

سوى إغفاءتك المعتادة،

حتى تفور قهوتى كل صباح.

لأن المشهد عبثىٌ بامتياز:

الحائط يَحمْل مُستنسخات باليةٍ لجوجان

وحقيبة السفر تَقَبَعُ أسفلَ سَريرنا مُباشَرَةً

بابُ الغُرفة أيضًا مُتهالِكٌ.

يسمح بِلَقطَةٍ صافيةٍ لِفراغِ المنزِلِ

الكئيب..

ليس للنَّهار رائِحةٌ،

كما للّيل

ليست الأَسئِلَةُ مُلغَّمَةً،

كما الإجابات

ليس للعَرَق غَزارَةُ الدُّموع.

لستُ هنا بالضبَّط.

أنا على سطح مَركَبٍ تبُحِر جنوبًا،

اصطاد أسماكًا ضئيلة الحجم،

أصدقائى هُناك يَتغامَزون على صيدِى،

يمسحون شوارِبَهم،

بمرحٍ،

ويلعنون الصباح

الَّذى أوقَعَهُم فى طريقى.

الباب ما زال مَفتوحًا

لمزيدٍ من التَّلصُّص،

وأنا

«لا شأنَ لى بهذا كُلِّه»!