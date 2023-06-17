الأهلى يهزم الدفاع الجوى بهدف وديًا

حقق الأهلي الفوز على الدفاع الجوي بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم السبت.

وكان الأهلي قد اعتمد في المباراة على مواليد 2001 و2003 و2005 بعدما حصل الفريق الأول على راحة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ميدو أسامة هدف المباراة الوحيد لصالح الأهلي في الدقيقة 43 بعدما استقبل تمريرة رائعة من أحمد خالد كباكا قبل أن ينطلق ويسدد بقدمه اليسرى كرة قوية في الشباك.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود، يوم الخميس المقبل الموافق 22 يونيو، في المباراة المؤجلة من الجولة 16 ببطولة الدوري.

ويخوض الأهلي 5 مباريات مرتقبة في بطولة الدوري أمام حرس الحدود والبنك الأهلي وفيوتشر والإسماعيلي والاتحاد السكندري.

ويأمل المارد الأحمر في الفوز في 5 مواجهات من 10 مباريات متبقية للفريق ببطولة الدوري للتتويج باللقب رسميًا.