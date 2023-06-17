السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية» ندوة نظمت بأكاديمية الشرطة

جريدة الدستور

نظمت أكاديمية الشرطة، ندوة بعنوان «الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية»، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية، بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلين عن الأكاديمية العسكرية المصرية وهيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، وممثلى بعض الوزارات والأجهزة الحكومية والشخصيات العامة، وبحضور عدد من طلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة وطلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة.

استهدفت الندوة، تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة جاء أبرزها «مخططات التقسيم الخارجية التى استهدفت الدولة – توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تفكيك الدول – خطة مصر 2023 وآفاق التنمية – دور وزارة الداخلية فى دعم وتعزيز المشروعات القومية والمبادرات - الجهود الأمنية فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة ودور الإعلام الأمنى فى هذا الشأن - جهود أجهزة الدولة المصرية فى كافة المجالات لاسيما الطفرة فى المدن الحضارية الجديدة وتطوير العشوائيات وتفعيل المبادرات المجتمعية وتعزيز المشروعات القومية والسعى فى تحقيق التنمية التكنولوجية».

وأثمرت تلك المناقشات التى تناولتها الندوة عن الخروج بعدد من التوصيات جاء أبرزها:

1. مواصلة التوعية بأدوات الأجيال الحديثة للحروب، وتأثيراتها السلبية والعمليات النفسية والأفكار الهدامة التى تستهدف إسقاط الدول وإضعافها، ورفع الوعى العام لدى المواطنين بالمخاطر التى تحيط بالدولة المصرية.

2. الاستمرار فى تنفيذ خطط التنمية الشاملة للدولة، والتأكيد على مواصلة العمل ودفع مسيرة الإنتاج والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

3. مواصلة مختلف وسائل الإعلام فى إبراز النجاحات التى حققتها الدولة على كافة المستويات، ورفع الوعى والحس الوطنى لدى المواطنين، بهدف غرس قيم الولاء والإنتماء فى ظل المتغيرات المتلاحقة على الصعيدين الإقليمى والدولى.

4. التأكيد على دور المؤسسات الدينية وقادة الفكر والرأى والفن والثقافة فى التوعية بالتحديات، التى تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات وسبل الحفاظ على مقدرات الوطن.

يُعد تنظيم هذه الندوة إستمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

 

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