الاتحاد العام: سعر الأرز فى السوق من 25 لـ27 جنيهًا

كشف المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام، للغرف التجارية، عن تفاصيل انخفاض أسعار الأرز مؤخرًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن البورصة السلعية قامت بدور كبير جدًا في توفير القمح في حدود 10 آلاف جنيه، بفرق 20% عن سعر المستوردين.

وأضاف أنه يجب توسيع دور البورصة السلعية، للتعامل مع انخفاض الأسعار العالمية، ولمواجهة استغلال المستوردين لموسم حصاد القمح والأرز.

وأشار إلى أن نسبة الانخفاض في الكيلو السايب والمعبأ من 22 إلى 24 جنيهًا كخام، ليصل السعر النهائي للمستهلك 25 جنيهًا، متابعًا: "تراجع في أسعار الأرز بالأسواق وسعر الكيلو ينخفض لـ13 جنيهًا، سعر الأرز في السوق من 25 لـ27 ومرشح للانخفاض".