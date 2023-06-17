نورا.. «روقة» التى لا تُنسى

ملامحها عذبة تسرح الأعين فى بياضها وتفاصيلها، وشعرها منسدل على كتفيها مثل الشلال، وجهها هو لوحة فنية كاملة، هى الفنانة المعتزلة نورا، التى تحتفل بعيد ميلادها اليوم. اسمها الحقيقى علوية مصطفى محمد بدرى، وهى شقيقة الفنانة بوسى، وبدأت حياتها الفنية وهى طفلة فى فيلم «وفاء للأبد»، وخطفت من خلاله الأنظار، ثم بدأت بعد ذلك رحلتها مع عالم الفن.

ويعد دور «روقة» فى فيلم «العار» من أشهر أدوارها الفنية، وظلت الشخصية محفورة فى أذهان المصريين حتى الآن، وصارت مثالًا أحبته شريحة من الرجال للزوجة الوفية المُحبة.

وأبدعت فى العديد من الأفلام مثل «امرأة ضلت الطريق، وصراع الأحفاد، والمليونيرة النشالة، والمنحوس، ودعوة خاصة جدًا، والمحفظة معايا، ومضى قطار العمر، ويارب توبة، وشىء فى صدرى».

وشاركت فى العديد من المسرحيات مثل «لوكاندة الفردوس، وفندق الأشغال الشاقة، ومين مايحبش زوبة، وحرم حضرة المحترم».

كما قدمت عددًا من المسلسلات التليفزيونية مثل «القاهرة والناس، وابن الليل، ولا أنام، والحلوة، ولعبة القدر، وأعقل زوجين فى العالم، وأرزاق، ومسافرون، وأنا وأنت ورحلة العمر، وبنات زينب، والرحاية»..

وكان آخر أعمالها فيلم «الهاربان» مع النجم الراحل سمير غانم عام ١٩٩٣، وقررت الاعتزال وارتداء الحجاب فى عام ١٩٩٦ ولم تتراجع عن قرارها.