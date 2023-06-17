المنتخب المصرى لسيدات الطائرة يواجه اليونان وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا

يستعد المنتخب المصري لسيدات الكرة الطائرة، لمواجهة نظيره منتخب اليونان في ثلاث مباريات وديًا، من أجل الاستعداد الجيد والقوي لمنافسات بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون.

ويخوض المنتخب المصري لسيدات الكرة الطائرة معسكرًا في اليونان خلال الفترة من 16 وحتى 24 يونيو الجاري ، حيث يعتبر هذا أول معسكر خارجى يخوضه منتخب مصر قبل بطولة الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى بين المنتخب المصري واليوناني غدًا الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام المباراة الثانية بعد غد الإثنين في التوقيت ذاته، وتقام المباراة الثالثة يوم 20 يونيو الجاري.

وتضم قائمة المنتخب الوطني لسيدات الطائرة كلًا من: ”سارة أمين، آية خالد، دعاء الغباشي، مريم متولي، سابين حسن عابد، دعاء محمد، مايا ممدوح، دانا شوقي، أيسل نديم، زينة العلمي، آية النادي، داليا المرشدي، ندى وليد، هناء سند”.

ويقود المنتخب المصري لسيدات الكرة الطائرة كلًا من ماركو أنطونيو المشرف على الجهاز الفني، وعماد نوار مديرًا فنيًا، وسيد طه مدربًا، ومحمد أنور مدربًا مساعدًا، وشادي فهيم محللًا تقنيًا، ومنة الله الشرقاوي إخصائي العلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا للمنتخب.