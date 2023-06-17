رئيس جنوب إفريقيا: يجب استمرار عملية نقل الحبوب عبر البحر الأسود

قال سيريل راما فوزا، رئيس جنوب إفريقيا، إنه يجب أن تستمر عملية نقل الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف خلال كلمته أمام وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، أنه تم اقتراح 10 نقاط ضمن المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة، متابعًا: «متأكدون أن الحرب يجب أن تنتهي عن طريق التفاوض والدبلوماسية».

وأشار إلى أنه من مصالح الجميع المشتركة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، موضحًا أن المبادرة الإفريقية تحترم وتعترف بسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأكد رئيس جنوب إفريقيا، أن جميع الدول يجب أن تحصل على ضمان من الناحية الأمنية، مشيرًا إلى أن المبادرة الإفريقية تسعى لوضع أساس لعملية إصلاح لما بعد إنهاء الحرب.