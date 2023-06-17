السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بوتين: الغرب لا يزال يعمل على تغذية استمرار التصعيد فى أوكرانيا

بوتين
بوتين

ثمّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساعي دول إفريقيا ومواقفها المتوازنة بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف خلال كلمته أمام وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، أن جميع المشاكل في أوكرانيا بدأت بعد الانقلاب غير الشرعي الدموي في 2014، والذي كان مدعومًا من قبل الداعمين الغربيين.

وأشار إلى أن الغرب أعلن عن مبلغ لتدبير هذا الانقلاب غير الشرعي، موضحًا أن الانقلاب لن يخضع للسلطة الحالية، وأن روسيا كانت مضطرة لدعم هذه الفئات التي كانت تقطن في روسيا.

وأكد أن الغرب لا يزال يعمل على تغذية استمرار التصعيد في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن خرق أوكرانيا لاتفاقيات مينسك ساهم في تصعيد الأزمة، متابعًا: "مستعدون لحوار بناء مع الراغبين في السلام".

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