تعرف على قائمة منتخب سلاح السيف ببطولة إفريقيا بالقاهرة

تستضيف مصر بطولة إفريقيا للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح السيف كل من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وجاءت قائمة منتخب مصر لسلاح السيف رجال كالتالي:" زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز".

بينما جاءت قائمة سلاح السيف سيدات كالتالي:" ندى حافظ وجنى البكري وجنى مدحت ومريم الدغيدي والعنود حجازي ونجوى نوفل ".

وتقام منافسات الفردي لسلاح السيف رجال يوم الثلاثاء الموافق 20 بينما تقام منافسات الفردي لسلاح السيف سيدات يوم الأربعاء الموافق 21.

وعلى صعيد منافسات الفرق تقام منافسات رجال سلاح السيف يوم 22 بينما تقام منافسات السيدات يوم 23.

ودخل منتخبنا الوطني معسكر مغلق بالإسماعيلية من يوم الاثنين الماضي ويستمر المعسكر حتى يوم السبت الموافق 17 يونيو ، ليختتم استعداده للبطولة، علمًا بأن نقاط البطولة داخل التصنيف الخاص بالتأهل لأولمبياد باريس 2024.

ومن المنتظر أن يكون جدول البطولة على النحو التالي:

يوم الإثنين 19 يونيو :

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي الرجال لسيف المبارزة في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي السيدات لسلاح الشيش في العاشرة والنصف صباحًا.

حفل افتتاح البطولة ثم نهائيات سيف المبارزة رجال ونهائيات سلاح الشيش سيدات في الفترة المسائية.

يوم الثلاثاء 20 يونيو:

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي الرجال لسلاح السيف في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي السيدات لسيف المبارزة في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات نهائيات الرجال لسلاح السيف وسيدات سيف المبارزة في الفترة المسائية.

يوم الأربعاء 21 يونيو :

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي الرجال لسلاح الشيش في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي السيدات لسلاح السيف في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات نهائيات الرجال لسلاح الشيش وسيدات سلاح السيف في الفترة المسائية.

يوم الخميس 22 يونيو :

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق الرجال لسيف المبارزة في تمام العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق السيدات لسلاح الشيش في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق الرجال لسلاح السيف في العاشرة والنصف صباحًا.

مباريات الميدالية البرونزية والمباريات النهائية لسلاح سيف المبارزة رجال وسلاح السيف للرجال وسلاح الشيش للسيدات في الفترة المسائية.

يوم الجمعة 23 يونيو :

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق السيدات لسيف المبارزة في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق الرجال لسلاح الشيش في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات الأدوار الإقصاائية لفرق السيدات لسلاح السيف في العاشرة والنصف صباحًا.

حفل الختام ثم يتبع بمباريات الميدالية البرونزية والمباريات النهائية لسلاح الشيش رجال وسلاح سيف المبارزة سيدات وسلاح السيف سيدات في الفترة المسائية.