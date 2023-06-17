"بوابات الخير"..استعادة قوة الأسطول البحري لخدمة أهداف الدولة الاستراتيجية

استعرض تقرير لرئاسة الجمهورية، عن بوابات الخير، وفقاً لخطة الدولة في التحول لمركز لوجيستي عالمي.

وتناول التقرير المحور الثاني في خطة التنمية، حيث يتمثل في استعادة قوة أسطول النقل البحري المصري لخدمة أهداف الدولة التصديرية وتأمين السلع الاستراتيجية، حيث تم انضمام سفينة وادي الملوك لأسطول شركة الملاحة الوطنية، فضلًا عن التعاقد علي سفينتي متعددة الأغراض مع شركة الترسانة الكورية الجنوبية لصالح شركة القاهرة للعبارات بالإضافة إلى تطوير ودعم شركة الجسر العربي للملاحة.

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية قامت وزارة النقل بتنفيذ خطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، فتم التخطيط لإنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة 55 و62 بميناء الإسكندرية والتي تعتبر مشروعاً استراتيجياً يعدف لتعزيز القدرة التنافسية لمصر في قطاع النقل البحري واللوجيستيات.