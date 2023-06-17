السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بوابات الخير".. الرئيس السيسي: لدينا قدرة على تلبية متطلبات التجارة العالمية

موانئ
موانئ

استعرض تقرير لرئاسة الجمهورية، عن بوابات الخير، وفقاً لخطة الدولة في التحول لمركز لوجيستي عالمي.

وتناول التقرير حديث الرئيس السيسي،:"عايزين نعمل شبكة موانئ تليق بدولة تستطيع أن تقوم بمهام لوجيستية في منطقتها والتي تتميز بموقعها الجغرافي، وبناء قدرة وإنطباع لدولة قادرة على تلبية متطلبات التجارة العالمية".

ووفق لخطة مُحكمة وضعت وزارة النقل خطة لتطوير الموانئ واللوجيستيات ترتكز على عدد من المحاور منها المحور الأول ويتمثل في خلق ممرات لوجيستيه تنموية متكاملة وكان من أهم العناصر التي ترتكز عليها تلك الممرات هي الموانئ الحديثة المتطورة، فقامت وزارة النقل بإنشاء وتطوير أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كيلو متر وبأعماق تتراوح 15:18 مترًا، وأهمها علي البحر الأحمر موانئ برنيس، سفاجا، السخنة، الأدبية، نويبع، وعلى البحر المتوسط، موانئ العريش، دمياط، بورسعيد، أبو قير، الإسكندرية، ليصل إجمالي الأطوال في الموانئ البحرية إلى 100 كيلو متر. 

وحرصت وزارة النقل على الاستفادة بالخبرات العالمية في مجال اللوجيستيات، عبر تكوين شركات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية.

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