سقوط عاطل بحوزته 100 كيس من مخدر البودر فى كرداسة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من إلقاء القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة في كرداسة تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات .
تلقى ضباط مباحث كرداسة إخطارا يفيد قيام عاطل، بالاتجار في مخدر البودر بدائرة المركز.
وبإجراء التحريات تبين أنه عاطل و يقوم بالاتجار في مخدر البودر بكرداسة، وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض علية و عثر بحوزته على 100 كيس من مخدر البودر، وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالي 200 جنيه.
و بمواجهته اعترف المتهم بحيازته المخدرات استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.
تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.