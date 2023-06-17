السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الجثة تحولت لـ أشلاء".. حجر يقتل عاملًا داخل مصنع رخام بشق التعبان

جثة
جثة

تسبب سقوط حجر ضخم على عامل فى منطقة شق التعبان بمصنع للرخام بمنطقة شق الثعبان إلى تحويله لأشلاء ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت شرطة النجدة بالقاهرة، إخطارًا من مرفق الإسعاف بشأن نقل جثة سقط عليها حجر وزن طن في منطقة شق التعبان، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين بالفحص أن حجرًا وزن طن سقط على عامل أثناء العمل داخل مصنع.

ويستمع ضباط الشرطة في موقع الحادث إلى أقوال الشهود لكشف ملابسات الحادث.

حرر المحضر اللازم تجاه الواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة.

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