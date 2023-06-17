السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السفارة الإسبانية بالقاهرة تدعم لاعبي "الماتادور" ببطولة العالم للسباحة بالزعانف

 ببطولة العالم للسباحة
 ببطولة العالم للسباحة بالزعانف

حرصت السفارة الإسبانية بالقاهرة، على دعم وتشجيع المنتخب الإسباني للسباحة بالزعانف والمشارك في النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين المقامة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري و بطولة الماسترز التي تقام يومي 25 و 26 من الشهر ذاته على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي. 

ونشرت السفارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نتمنى حظ سعيد للرياضيين الإسبان الذين سيشاركوا في بطولة العالم للسباحة بالزعانف التي ستقام في مصر خلال الفترة ما بين 19 و 25 يونيو 2023». وقد أكدت 36 دولة مشاركتها في بطولتي الناشئين والماسترز بأكثر من 400 لاعب ولاعبة. 

ويشارك في بطولة الناشئين كلًا من: إيطاليا، سلوفاكيا، اليونان، المجر، كوريا الجنوبية، ألمانيا، بلجيكا، فنلندا، إسبانيا، كرواتيا، كازاخستان، إستونيا، فرنسا، الأردن، المغرب، الجزائر، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الدولي للغوص، اليابان، كولومبيا، التشيك، النمسا، الاكوادور، الكويت، تونس، بولندا، تركيا، ماليزيا ومصر الدولة المنظمة، بينما لا يزال من المحتمل مشاركة كل من: تايلاند، تايوان، الصين. بينما يشارك في بطولة الماسترز كلًا من: ألمانيا، أستراليا، المجر، بولندا، فرنسا، كرواتيا، إسبانيا، إيطاليا، اليابان، كولومبيا، تونس، سلوفينيا، الاتحاد الدولي للغوص، إستونيا، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية، الكويت، ماليزيا، سوريا، الهند، تركيا اوكرانيا، بينما لا تزال مشاركة منغوليا محتملة. واستطاعت مصر الحصول على شرف تنظيم هذه النسخة من بطولة العالم باكتساح كبير بعد منافسة مع الصين وصربيا.

 ويمتلك المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف سجلًا حافلًا بالميداليات في النسخ الماضية من بطولات العالم كان آخرها الحصول على 6 ميداليات في النسخة الماضية من بطولة العالم للناشئين التي أقيمت عام 2021 في ايطاليا.

جدير بالذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة العالم للناشئين عام 2019 في شرم الشيخ وحققت البطولة نجاحًا كبيرًا على صعيد التنظيم حيث أشاد جميع المشاركين بالتنظيم الرائع للبطولة.

الماتادور السفارة الإسبانية السفارة الإسبانية في مصر ببطولة العالم للسباحة بالزعانف الولايات المتحدة الامريكية

الأكثر قراءة

"معلومات الوزراء" يرصد جهود الدولة لاستقبال الوافدين من مختلف الجنسيات

رئيس "التنمية الصناعية" يبحث مع غرفة صناعة مواد البناء سبل تطوير القطاع

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. مستقبل وطن ينظم قوافل طبية مجانية بعدد من المحافظات (فيديو)

تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية

"أخدت أجازة".. أول رد رسمي في واقعة وفاة ممرضة بجلطة ببورسعيد

أنشطة ثقافية متنوعة لأطفال "قرية الأبعادية" بدمنهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس