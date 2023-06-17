السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معاتبة تحولت لجريمة.. شاب عين شمس دفع حياته فى مشاجرة

جثة
جثة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب في مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه بسبب "سب طفل".

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مصابا بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة سكنه، وتوفى لاحقاً متأثر بإصابته.

بانتقال رجال الأمن وسؤال والدتـه قررت حدوث مشادة كلامية بين نجلها وآخر لدى معاتبة نجلها له لتعديه بالسب على أحد أقاربه طفل بالمنطقة محل سكنهما، حيث تطورت لتعديه على نجلها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته المُشار إليها، والتي أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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