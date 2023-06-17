السيطرة على حريق مخلفات وأخشاب بشركة الكهرباء فى 6 أكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بمخلفات وكميات من الأخشاب تابعة لشركة الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر قبل امتدادها للمنشآت المجاورة.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتبيّن أن الحريق اشتعل بمخلفات وكميات من الأخشاب بشركة الكهرباء، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماده قبل امتداده للمنشآت المجاورة، دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.