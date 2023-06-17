السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق مخلفات وأخشاب بشركة الكهرباء فى 6 أكتوبر

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بمخلفات وكميات من الأخشاب تابعة لشركة الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر قبل امتدادها للمنشآت المجاورة.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتبيّن أن الحريق اشتعل بمخلفات وكميات من الأخشاب بشركة الكهرباء، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماده قبل امتداده للمنشآت المجاورة، دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الأكثر قراءة

أهم العوائد الاقتصادية لمصر من إقامة المنطقة الصناعية الروسية

تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية

سوهاج تودع أول فوج حجاج لأداء مناسك الحج

رئيس البعثة الطبية المصرية بالمدينة المنورة: نعمل على مدار 24 ساعة لخدمة الحجاج

الثانوية العامة| إجابات كتاب الامتحان عربي مراجعة نهائية 2023

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟