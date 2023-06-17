السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لأول مرة.. أشرف عبدالباقي يقدم "مسرحية كلها غلط" بالعريش

اشرف عبد الباقي
اشرف عبد الباقي

يستعد الفنان أشرف عبدالباقي لتقديم مسرحيته  "مسرحية كلها غلط" بمدينة العريش بشمال سيناء يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

المسرحية سيتم عرضها أيام ١٩ - ٢٠ يونيو بقصر الثقافة بمدينة العريش، ضمن مبادرة وطن واحد، بعد النجاح الكبير التي حققته المسرحية أثناء عرضها بالقاهرة وبورسعيد والمنيا وأسيوط وجدة والرياض والساحل الشمالي على مدار السنوات الماضية.

يذكر أن مسرحية "كلها غلط"، من بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقى.

الساحل الشمالى المنيا وأسيوط المسرحية القاهرة السنوات الماضية الساحل الشمال النجاح الكبير

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