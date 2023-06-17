السبت 17 يونيو 2023
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تحقيقات ومتابعات

ورقة مفاهيم العربي للصف الثالث الثانوي 2023.. وتعليمات مهمة من الوزير

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن ورقة مفاهيم العربي للصف الثالث الثانوي 2023، ويكثر البحث خلال الساعات الماضية عن ورقة مفاهيم العربي للصف الثالث الثانوي 2023، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى عن ورقة مفاهيم العربي للصف الثالث الثانوي 2023 من خلال الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن أوراق المفاهيم لكل الطلاب سواء بالعربى أو باللغات والتي يمكنك الحصول عليها من خلال الرابط التالى من موقع وزارة التربية والتعليم وهو (من هنا).

ورقة مفاهيم العربي للصف الثالث الثانوي 2023

يمكنك الحصول على أوراق مفاهيم الثانوية العامة من خلال البحث فى جوجل بعنوان أوراق مفاهيم الثانوية العامة وسوف يظهر فى الرابط الأول موقع وزارة التربية والتعليم يمكنك الضغط عليه حتى تحصل على المفاهيم فى كل المواد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى ضرورة تسليم الكتيب للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا مع التأكد الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت)، والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات، وفى حالة التلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة .

الثانوية العامة| إجابات كتاب الامتحان عربي مراجعة نهائية 2023

بالإضافة إلى أنه تم التشديد على توزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحانات، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وكذلك تم التشديد أيضا على اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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