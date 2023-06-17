عاشور: الجامعات الأهلية تتضمن برامج دراسية حديثة تلبى احتياجات سوق العمل

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، يرافقه الفريق أسامة ربيع، رئس هيئة قناة السويس، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس والقائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وشملت الزيارة تفقد كليات ومنشآت الجامعة الجديدة، حيث تفقد مبنى إدارة الجامعة والمباني الأكاديمية بقطاعات العلوم الطبية والهندسية والإنسانيات، وكذلك تفقد المعامل والورش التدريبية.

وخلال الزيارة، اطمأن الوزير على انتظام سير العملية التعليمية ونجاح تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، كما اطمأن على جاهزية كافة منشآت الجامعة لاستقبال الطلاب الجُدد خلال العام الدراسي القادم 2023-2024.

وأشاد الوزير بمستوى تجهيزات الجامعة والذي يجعلها ضمن جامعات الجيل الرابع الذكية، والتي تضم معامل وورش عمل مُزودة بأحدث الوسائط التكنولوجية لتقديم تجربة تعليمية متميزة وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار أيمن عاشور في لقاءه مع أساتذة الجامعة والطلاب، إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إنشاء 12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية، هذا بخلاف 4 جامعات أهلية دولية، كما توجد 4 جامعات أهلية تعمل منذ عدة سنوات، ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية 20 جامعة أهلية على مستوى المحافظات، مضيفاً أن الجامعات الأهلية تتميز بوجود البرامج الدراسية الحديثة التي تخاطب احتياجات سوق العمل.

وأضاف الوزير أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ليست للتعلم فقط ولكن لإعداد خريج متكامل قادر على مواجهة تحديات سوق العمل.

ومن جهته، أكد الدكتور ناصر مندور أن التجهيزات داخل جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تتم بصورة سريعة، وبأحدث التقنيات مع إتاحة كل إمكانات الجامعة الأم وبنيتها التحتية لطلاب الأهلية، مشيراً إلى جاهزية الفصول التعليمية ومعمل المهارات بالجامعة الأم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بلغت تكلفتها 3.384 مليار جنيه، وتُقام على مساحة 29 فدانا، وتتكون من مبنى إدارة الجامعة ومبنى أكاديمي (علوم إنسانية وعدد 2 مبنى علوم هندسية و3 مباني أكاديمية للعلوم الطبية ومبنى المعامل وعدد 2 مبنى للورش).

وأضاف المتحدث الرسمي أن جامعة الإسماعيلية الجديدة طرحت العديد من البرامج المتميزة خلال عامها الدراسي الأول (2022-2023)، من خلال (كلية الطب والجراحة، كلية الصيدلة، كلية طب الفم والأسنان، كلية التمريض، كلية الهندسة، كلية التجارة الدولية واللغات، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية).