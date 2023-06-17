لدواعٍ أمنية.. حرمان سورية من الحصول على الجنسية بعد تزوجها بمصرى

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، رقم 980 لسنة 2023، بعدم منح الجنسية المصرية لسيدة سورية الجنسية وذلك لدواعٍ أمنية.

وجاء قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم 980 لسنة 2023، بشأن الجنسية المصرية، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية- جاء القرار بحرمان السيدة إيمان نورالدين القباني، سورية الجنسية، مواليد سوريا في 1973/11/13، من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك للدواعي الأمنية.