السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الشيوخ يؤكد أهمية دور العلماء والفقهاء: يحملون على عاتقهم مهمة إعداد الأجيال

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، على المهمة السامية التي يقوم بها العلماء والفقهاء الذين يحملون على عاتقهم مهمة إعداد الأجيال القادمة على النحو الذي يتناسب مع قدر مصرنا الغالية ويتواكب مع جمهوريتنا الجديدة.
جاء ذلك أثناء مشاركته اليوم في فعاليات المؤتمر العلمي الثالث بعنوان "الجوانب القانونية للتحول الرقمي: الفرص والتحديات"، والذي تنظمه كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر.
كما أشاد رئيس مجلس الشيوخ بدور الجامعة في رفع كفاءة المنتج الجامعي المصري ووضعه في موقع متميز في خريطة العالم المتمدن، لتبقى مصر بإذن الله بتوجيهات القيادة السياسية الواعية الرشيدة كما كانت دائمًا منارة للعلم والعلماء.

يأتي ذلك بحضور ومشاركة المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار طارق على كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب. 

وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة يومين تتنوع فيهما موضوعات ومناقشات جلسات المؤتمر، لتضم عددًا من المحاور المتنوعة، مثل الجوانب القانونية للتحول الرقمي في قطاعات الدولة المختلفة والتنظيم القانوني للحقوق والمعاملات المدنية في عصر التكنولوجيا والحديث عن الأسواق الرقمية والمنظور القانوني والاقتصادي والجريمة في عصر الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.

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