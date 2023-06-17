السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الدولة تسعى للتوسع فى الاستثمار الصناعى

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر إحدى المناطق الصناعية والاقتصادية العملاقة والواعدة بشكل كبير، نظرًا لتنوع المشروعات المتواجدة بها، إضافة إلى أنها تطل على أهم مجرى ملاحى وأهم خطوط النقل البحري على مستوى العالم، لذلك تسعى دول العالم إلى الاستثمار بالمنطقة وتشيد المشروعات الصناعية لتحقيق الاستفادة المشتركة.

وأشادت النائبة، في بيان، اليوم السبت، بوضع حجر الأساس لشركة البناء الحكومية الصينية «China steel Egypt»، التي تعمل في مجال تصنيع الهياكل الفولاذية والحوائط والأسقف ضمن نطاق المطور الصناعي تيدا- مصر الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة.

وتابعت أن حجم استثمارات الشركة الصينية بلغ حوالي 15 مليون دولار، ويقع المشروع على مساحة 27 ألف متر مربع، وسيتم تجهيز المصنع بأحدث المعدات والتقنيات لتصنيع الهياكل الفولاذية عالية الجودة لمختلف مشاريع البناء بالدولة المصرية، مؤكدة أن ذلك يعمق العلاقات المصرية الصينية، والتي شهدت خلال الفترة الماضية تطورًا ملحوظًا من خلال مشاركة الشركات الصينية في المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الكهرباء والنقل، كما كانت مصر من أوائل الدول التي اشتركت بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013.

وشددت على أن التوسع في الاستثمار الصناعي، يعد إحدى الاستراتيجيات الرئيسية التي تسعى الدولة لتنفيذها، في العديد من القطاعات وعلى امتداد ربوع الوطن، ولعل إنشاء مصنع عملاق للهياكل الفولاذية بالعين السخنة أحد أهم الكيانات، التي تكفل تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية.

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